Koronawirus w Lubuskiem. Bijemy kolejne rekordy! Wskaźnik zakażeń |3 CZERWCA

Tak dobrej sytuacji pandemicznej, jaka zrobiła się aktualnie w Lubuskiem, jeszcze w tym roku nie było! W czwartek 3 czerwca potwierdzono w naszym regionie 10 nowych przypadków koronawirusa. Owszem, jest to liczba wyższa niż w środę 3 czerwca, gdy były tylko trzy nowe przypadki. Jest jednak zdecydowanie niższa niż tydzień wcześniej (27 maja było 35 zachorowań). W związku z niskimi liczbami zachorowań mamy kilka nowych pozytywnych rekordów. Po pierwsze: wskaźnik zakażeń dla całego regionu spadł do najniższego poziomu od czasu wybuchu trzeciej fali i wynosi już tylko 1,1 os. na 100 tys. mieszkańców. Po drugie: bardzo optymistyczna sytuacja jest w powiecie zielonogórskim. Tu już piąty kolejny dzień nie stwierdzono nowych zakażeń, a w ciągu ostatniego tygodnia tylko w jeden dzień potwierdzono dwa przypadki koronawirusa. W pozostałe sześć dni nie było zachorowań. Po trzecie: w niektórych powiatach wskaźnik zakażeń spadł już niemal do zera. W powiatach: zielonogórskim i żarskim wynosi on już tylko 0,4 os. na 100 tys. mieszkańców.

