Koronawirus w Lubuskiem. Co za spadek zachorowań! Wskaźniki zakażeń |22 MAJA

W sobotę 22 maja potwierdzono 29 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To najniższa liczba w ostatnich czterech dniach. I już szósty kolejny dzień, gdy liczba nowych zachorowań nie przekroczyła 40. W efekcie wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 3,5 os. na 100 tys. mieszkańców. Spadki średniej zakażeń zanotowało też 11 powiatów, a w trzech kolejnych utrzymały się one na poziomie z piątku 21 maja. W żadnym lubuskim powiecie średnia nie skoczyła w górę.

