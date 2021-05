Koronawirus w Lubuskiem. Co za wynik w Zielonej Górze! Wskaźniki zakażeń |29 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W sobotę 29 maja potwierdzono 16 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. A ponieważ w ujęciu tygodniowym zachorowalność wciąż spada, to w dalszym ciągu w dół leci też wskaźnik zakażeń w regionie. Aktualnie wynosi on 1,9 os. na 100 tys. mieszkańców i jest najniższy od wybuchu trzeciej fali.

Najniższy wskaźnik - i to w tym roku - jest też w Zielonej Górze. Tu przez ostatni tydzień było tylko osiem nowych przypadków koronawirusa. W efekcie dzienna średnia zakażeń spadła do poziomu 0,8 os. na 100 tys. mieszkańców. Tak dobrze to w południowej stolicy regionu nie było od miesięcy!

