Koronawirus w Lubuskiem. Dwa powiaty bez zachorowań. Wskaźnik zakażeń |12 MAJA

Środa 12 maja przyniosła informację o 51 nowych przypadkach koronawirusa w Lubuskiem (po wcześniejszym przeprowadzeniu 1634 testów). To już czwarty kolejny dzień, gdy liczba nowych przypadków jest niższa niż sto. Poza tym środowe dane są też niższe od tych sprzed tygodnia.



5 maja w naszym regionie mieliśmy 71 nowych przypadków. Skoro więc w środę mamy ich mniej, to zmalał też wskaźnik zakażeń. Aktualnie wynosi on 9,3 os. na 100 tys. mieszkańców.

Najwięcej zachorowań - po osiem - pojawiło się w Gorzowie i w powiecie słubickim. W dwóch powiatach nie stwierdzono natomiast żadnego przypadku. Tak było w powiecie gorzowskim i strzelecko-drezdeneckim.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych częściach regionu? Dokładne dane prezentujemy na kolejnych stronach.



