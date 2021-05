Koronawirus w Lubuskiem. Gdzie jest najlepsza sytuacja? Wskaźniki zakażeń |10 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/17]

W poniedziałek, 10 maja potwierdzono w Lubuskiem 46 nowych zachorowań na koronawirusa (po przeprowadzeniu 893 testów). To wynik niski, ale... wyższy niż przed tygodniem. 3 maja mieliśmy tylko 35 nowych zakażeń, w związku z tym wskaźnik zakażeń, który liczy się na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrósł do poziomu 9,5 os. na 100 tys. mieszkańców.



Najlepsza sytuacja w dalszym ciągu jest w powiecie gorzowskim. Aktualnie średnia zakażeń wynosi tu 5,8 os. i jest to najlepszy wynik spośród wszystkich powiatów od kilku miesięcy.

Pogarsza się za to sytuacja w powiecie krośnieńskim, który radzi sobie najgorzej. Tu wskaźnik wzrósł do poziomu 15,5 os. na 100 tys. mieszkańców.



Jak aktualnie wygląda sytuacja w każdym powiecie? >>>





WIDEO: 50% odporności na COVID-19 już blisko?