Koronawirus w Lubuskiem. Gdzie jest niska zachorowalność? Wskaźniki zakażeń |23 CZERWCA

W środę 23 czerwca potwierdzono tylko jeden przypadek koronawirusa w Lubuskiem. Odnotowano je w powiecie słubickim. To jedyny powiat, w którym wzrósł wskaźnik zakażeń. W większości rejonów średnia zachorowalności pozostała bez zmian. Wyjątkiem jest powiat krośnieński, gdzie średnia jest niższa niż we wtorek.

W Lubuskiem mamy już sześć powiatów bez koronawirusa. Jeśli niska zachorowalność utrzyma się także w czwartek, do grupy powiatów „wolnych od covida” mogą dojść kolejne. Szanse na to mają powiaty: krośnieński, międzyrzecki, nowosolski i zielonogórski. Jeśli w czwartek nie będzie w nich nowych przypadków COVID-19, średnia zakażeń spadnie w nich do zera.



