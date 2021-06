Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Gdzie nie ma nowych zachorowań? Wskaźniki zakażeń |13 CZERWCA

Dwa zachorowania w powiecie nowosolskim i po jednym zachorowaniu w powiatach: słubickim, wschowskim i żagańskim. Tyle zachorowań - łącznie pięć - potwierdzono w niedzielę 13 czerwca w Lubuskiem. Wskaźnik zakażeń w regionie nieznacznie wzrósł. Aktualnie wynosi on 0,8 os. na 100 tys. mieszkańców.



Aktualnie mamy w regionie jeden powiat, o którym można powiedzieć, że - na chwilę obecną - zwalczył koronawirusa. To powiat gorzowski. W niedzielę nie potwierdzono w nim żadnego nowego zachorowania już ósmy kolejny dzień. Na przeciwległym biegunie jest powiat nowosolski. Tu wciąż nowe zachorowania pojawiają się niemal codziennie (w ostatnim tygodniu stwierdzono je w pięciu różnych dniach).



Jeśli chodzi o szczepienia, to do tej pory podano w Lubuskiem ponad 670 tys. szczepionek. W pełni zaszczepionych jest już około 250 tys. osób. Wymaganą dawkę szczepionki przyjął więc już co czwarty Lubuszanin.



Wideo: Szczepienia dla dzieci już wkrótce





