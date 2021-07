Koronawirus w Lubuskiem. Gdzie odnotowano COVID-19? Wskaźniki zakażeń |9 LIPCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W piątek 9 lipca w Lubuskiem potwierdzono jeden przypadek koronawirusa. Zakażenie odnotowano w Gorzowie. Tym samym wskaźnik zakażeń w północnej stolicy Lubuskiego wzrósł do poziomu 0,2 os. na 100 tys. mieszkańców. Średnia jest wyższa od tej dla całego Lubuskiego. Wskaźnik dla województwa wynosi 0,11 os. na 100 tys. mieszkańców.

Brak nowych zachorowań na COVID-19 w powiecie żarskim sprawił, że od piątku jest to ósmy lubuski powiat, który jest aktualne „wolny od covida”. Dobra wiadomość związana jest także z powiatem wschowskim. Tu już 26. kolejny dzień nie odnotowano żadnego nowego przypadku koronawirusa. Pod tym względem powiat wschowski pobił rekord, który należał do pow. strzelecko-drezdeneckiego, gdzie covida nie było przez 25 kolejnych dni.

Jeśli chodzi o dane dla całej Polski, to w piątek 9 lipca poinformowano o 76 zakażeniach i 17 zgonach.

