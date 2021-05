Koronawirus w Lubuskiem. Gdzie się poprawia, a gdzie jest coraz gorzej? Wskaźniki zakażeń |6 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W czwartek 6 maja potwierdzono 121 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. Zakażenia wykryto po przeprowadzeniu 1738 testów. A ponieważ 29 kwietnia było 171 nowych przypadków, to w liczonym tydzień do tygodnia wskaźniku zakażeń wciąż notujemy spadek. Aktualnie wskaźnik wynosi 9,2 os. na 100 tys. mieszkańców.

Choć liczba nowych przypadków koronawirusa jest wyższa niż przez ostatnie cztery dni, to i tak w większości lubuskich powiatów wskaźniki zakażeń maleją. W czwartek z żółtej do zielonej strefy przeszły trzy kolejne powiaty: żarski, słubicki i gorzowski. W tej chwili „zielonych”, a więc z dziennym wskaźnikiem poniżej 10 przypadków na 100 tys. mieszkańców jest aż dziewięć powiatów. Z zielonej do żółtej strefy przeszedł bowiem powiat świebodziński.

Najlepsza sytuacja jest teraz w powiecie międzyrzeckim, gdzie wskaźnik wynosi 5,9. To może być potwierdzenie naszej teorii, iż „ostatni będą pierwszymi”. Bieżące statystyki pokazują, że najmniej zakażeń mają teraz te powiaty, które kilka tygodni temu miały najwięcej zakażonych. Powiat międzyrzecki, a także Gorzów, przed wiele dni były niechlubnymi liderami trzeciej fali. Dziś sytuacja w nich jest o wiele lepsza niż w innych częściach Lubuskiego. A jak ona wygląda w podziale na powiaty, zobaczycie na kolejnych stronach.



