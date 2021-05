Koronawirus w Lubuskiem. Jak niska jest zachorowalność w Twoim powiecie? Wskaźniki zakażeń |15 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Jak niska jest zachorowalność w Twoim powiecie? Wskaźniki zakażeń |15 MAJA

W sobotę 15 maja potwierdzono 85 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. Dzięki temu po raz pierwszy od miesięcy przez siedem kolejnych dni liczba zakażeń nie przekraczała stu dni. A że liczba zakażeń w ujęciu tydzień do tygodnia jest niższa niż tydzień temu (8 maja mieliśmy 110 zakażeń), to wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 7,1 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach? Zobaczcie na kolejnych stronach.



