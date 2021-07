Koronawirus w Lubuskiem. Jak spada zachorowalność? Wskaźniki zakażeń |5 LIPCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W poniedziałek 5 lipca w Lubuskiem nie potwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa (w Polsce było ich natomiast 38, poinformowano też o jednym zgonie). To już drugi kolejny dzień bez nowych zachorowań, a trzeci w ostatnich siedmiu dniach. W związku z tym wskaźnik zakażeń dla całego regionu spadł do poziomu 0,09 os. na 100 tys. mieszkańców. A ile wynosi średnia zakażeń w poszczególnych powiatach? Dane prezentujemy na kolejnych stronach.



