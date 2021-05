Koronawirus w Lubuskiem. Jaka sytuacja w Twoim powiecie? Wskaźniki zakażeń |2 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W niedzielę 2 maja w Lubuskiem potwierdzono 108 nowych przypadków koronawirusa (po zrobieniu wcześniej 1170 testów). Ponieważ to o prawie połowę mniej niż tydzień temu - 25 kwietnia było 206 przypadków - wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 13,4 os. na 100 tys. mieszkańców. Dodajmy, że w sobotę 1 maja wynosił on 14,8. Wspominamy o tym, ponieważ ze względów technicznych na stronach rządowych w sobotę nie opublikowano raportu. Zaległe wyniki pojawiły się dopiero w niedzielę.

Jak zatem wygląda sytuacja pandemiczna w regionie? Coraz bardziej śrubuje swój wynik powiat zielonogórski, który ma najniższy wskaźnik zakażeń. Na przeciwległym biegunie jest powiat wschowski, gdzie zachorowalność znowu rośnie i powiat może nawet wrócić do czerwonej strefy.

Jak wygląda sytuacja w każdym z powiatów? Dowiecie się tego na kolejnych stronach.



