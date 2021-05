Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Jeden powiat cofnął się do żółtej strefy. Wskaźniki zakażeń |18 MAJA

We wtorek 18 maja potwierdzono w Lubuskiem 29 nowych przypadków koronawirusa. To ponad połowę mniej niż tydzień temu (11 maja było ich 60). W efekcie wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 5,7.



Wtorkowe dane przynoszą dwie skrajne wiadomości. Zacznijmy od tej gorszej. O ile w większości powiatów wskaźniki spadają lub ewentualnie stoją w miejscu, to w powiecie słubickim wskaźnik poszedł w górę. Co więcej, dzienna średnia zakażeń znów przekracza 10 przypadków na 100 tys. zakażeń, a więc powiat słubicki znów jest w umownej żółtej strefie.



Pozytywna informacja związana jest z powiatem świebodzińskim. Tu już drugi kolejny dzień nie potwierdzono nowych zachorowań. Taka sytuacja w tym powiecie zdarza się przy opadaniu trzeciej fali po raz pierwszy.



Jak wygląda sytuacja w każdym z powiatów? Sprawdźcie na kolejnych stronach.



