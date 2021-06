Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Już 13. dzień bez COVID-19! Wskaźniki zakażeń |18 CZERWCA

W piątek 18 czerwca w Lubuskiem potwierdzono tylko jeden nowy przypadek koronawirusa. Przez ostatnie siedem dni w naszym regionie były łącznie 24 nowe zachorowania. W związku z tym wskaźnik zakażeń w województwie spadł do poziomu 0,3 os. na 100 tys. zł. To oczywiście najniższa średnia w tym roku.



Rekord śrubuje też powiat gorzowski. W piątek 18 czerwca już 13. kolejny dzień nie potwierdzono tu żadnego nowego przypadku koronawirusa. Zerowy wskaźnik zakażeń mają tez powiaty: strzelecko-drezdenecki i świebodziński. W sobotę może go osiągnąć także Zielona Góra.



Jak wygląda sytuacja pandemiczna w powiatach? Dane prezentujemy na kolejnych stronach.



