Koronawirus w Lubuskiem. Już dziesięć powiatów w żółtej strefie. Wskaźniki zakażeń |26 KWIETNIA

1/17 przejdź do galerii

W poniedziałek 26 kwietnia potwierdzono 87 nowych zachorowań w Lubuskiem. To znaczący spadek w porównaniu do liczby zakażeń z ostatnich dni. Dla przykładu 19 kwietnia było 198 nowych przypadków kmoronawirusa, a 22 kwietnia nawet 351.

Niższa liczba nowych zakażeń oznacza zmniejszające się wskaźniki zakażeń w regionie. Dla całego regionu aktualnie wynosi on 22,2 os. na 100 tys. mieszkańców. Niższe są też średnie w poszczególnych częściach Lubuskiego. Już dziesięć z 14 lubuskich powiatów jest w umownej żółtej strefie (czyli wskaźnik zakażeń wynosi tu mniej niż 25 osób na 100 tys.). W poniedziałek do siedmiu powiatów, które były tam wcześniej, dołączyły: Zielona Góra oraz powiat krośnieński i świebodziński.



Czytaj również:

Tak możesz złapać COVID-19 nawet po zaszczepieniu

©Pixabay