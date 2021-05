Koronawirus w Lubuskiem. Już wszystkie powiaty w strefie zielonej! Wskaźniki zakażeń |20 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Czwartek 20 maja to w Lubuskiem ważny dzień w historii pandemii. Tego dnia ostatni powiat - krośnieński - powrócił już do umownej strefy zielonej. Uważa się za nią te rejony, w których wskaźniki zakażeń nie przekraczają 10 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Strefa zielona nie wiąże się z dodatkowym luzowaniem obostrzeń, ale pokazuje skalę zagrożenia koronawirusem.

W czwartek 20 maja w naszym regionie potwierdzono 39 nowych przypadków koronawirusa. Owszem, jest to wynik wyższy niż w środę 19 maja, jest to też trzeci kolejny dzień ze wzrostem zachorowań. W porównaniu z danymi z ubiegłego tygodnia widać jednak spory spadek. 13 maja w Lubuskiem mieliśmy 98 przypadków koronawirusa.

Aktualny wskaźnik zakażeń w naszym regionie wynosi 4,7 os. na 100 tys. mieszkańców. A ile wynosi on w poszczególnych powiatach? Dane prezentujemy na kolejnych stronach.



