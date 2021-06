Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Kolejny dzień bez zachorowań. Wskaźniki zakażeń |27 CZERWCA

W niedzielę 27 czerwca w Lubuskiem znów nie potwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa. To już drugi taki kolejny dzień! A trzeci w ciągu ostatniego tygodnia. Przez siedem ostatnich dni w całym województwie odnotowano łącznie tylko sześć nowych zachorowań. Wskaźnik zakażeń spadł już do poziomu 0,08 os. na 100 tys. mieszkańców.



W całej Polsce w niedzielę potwierdzono 71 nowych przypadków COVID-19, poinformowano też o pięciu zgonach.

Jak wygląda aktualna sytuacja pandemiczna, prezentujemy na kolejnych stronach.



