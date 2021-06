Koronawirus w Lubuskiem. Kolejny powiat pokonał COVID-19! Jest też nowy rekord. Wskaźniki zakażeń |26 CZERWCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W sobotę 26 czerwca w Lubuskiem nie potwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu! Oznacza to, że i tak już bardzo niski wskaźnik zakażeń (w piątek wynosił 0,14 os. na 100 tys. mieszkańców) spadł do jeszcze niższego poziomu. Aktualnie to 0,11 os.



W związku z tym, że w sobotę nie było nowych zachorowań, powiat sulęciński osiągnął zerowy wskaźnik zakażeń, czyli nie było tu nowego przypadku koronawirusa przez siedem kolejnych dni.

Następna dobra informacja dotyczy powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Właśnie ustanowił on rekord w liczbie dni bez nowych zachorowań. W strzelecko-drezdeneckim żadnego przypadku COVID-19 nie potwierdzono już 19. kolejny dzień. Takiej sytuacji nie było dotąd w żadnym lubuskim powiecie!



Aktualne dane dotyczące sytuacji pandemicznej prezentujemy na kolejnych stronach.



