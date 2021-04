Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Kolejny powiat w żółtej strefie. Wskaźniki zakażeń |20 KWIETNIA

We wtorek 20 kwietnia w Lubuskiem potwierdzono 174 nowe przypadki koronawirusa. To najniższe dane od 1 marca, gdy w naszym regionie było 117 nowych zakażeń. Co ważne, coraz niższa liczba potwierdzonych zachorowań nie wynika wcale z mniejszej liczby testów. Wtorkowe dane są bowiem po przeprowadzeniu 2048 testów.



Coraz mniej przypadków koronawirusa oznacza, że w dół lecą też wskaźniki zakażeń w Lubuskiem. Dla całego regionu wynosi on 33,7 os. na 100 tys. mieszkańców. Gdy spadnie on poniżej 30, a jednocześnie spadać będzie też liczba zajętych łóżek respiratorowych, rząd będzie mógł łagodzić w Lubuskiem obostrzenia.



O tym, że dane są coraz lepsze, mówi też to, że już drugi lubuski powiat powrócił do umownej żółtej strefy (są nią te miejsce, gdzie średnia dziennych zakażeń z ostatniego tygodnia jest niższa od 25). W poniedziałek 19 kwietnia do żółtej strefy powrócił powiat strzelecko-drezdenecki, a we wtorek 20 kwietnia dołączył do niego powiat żarski.



Podkreślmy jednak: powrót do żółtej strefy nie oznacza automatycznego poluzowania obostrzeń. Na razie w całym kraju są one takie same.



Jak pospadał wskaźnik w Twoim powiecie? Zerknij na kolejne zdjęcia.



