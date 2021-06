Koronawirus w Lubuskiem. Najwięcej zachorowań od ponad tygodnia! Wskaźnik zakażeń |8 CZERWCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

We wtorek 8 czerwca potwierdzono w Lubuskiem 14 nowych przypadków koronawirusa. To najwięcej zachorowań od 29 maja, gdy było 16 przypadków. Liczba jednak jest na tyle niska, że wzrost zachorowań nie przyczyni się do wzrostu wskaźnika zakażeń w całym regionie. Podobnie jak w poniedziałek, także we wtorek wynosi on 0,6 os. na 100 tys. mieszkańców.





Choć liczba zachorowań w województwie nieco wzrosła, to nie przybyło nowych zakażeń w powiatach: zielonogórskim i krośnieńskim. W nich koronawirusa nie było od ponad tygodnia.

Z aktualną sytuacją pandemiczną w każdym z lubuskich powiatów zapoznasz się na kolejnych stronach.



