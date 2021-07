Koronawirus w Lubuskiem. Nieznaczny wzrost zachorowań. Wskaźniki zakażeń |2 LIPCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W piątek, 2 lipca potwierdzono w Lubuskiem dwa nowe przypadki koronawirusa. Oznacza to, że łączna tygodniowa liczba zachorowań na COVID-19 w regionie wzrosła do ośmiu, a więc tym samym wskaźnik zakażeń podniósł się do poziomu 0,11 os. na 100 tys. mieszkańców.



Potwierdzone w piątek przypadki dotyczą powiatu żarskiego. W związku z tym powiat ten utracił status „powiatu bez covida”.

Aktualną sytuację pandemiczną w poszczególnych powiatach poznacie na kolejnych stronach.





