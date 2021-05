Koronawirus w Lubuskiem. Niższa zachorowalność w Gorzowie i Zielonej Górze. Wskaźniki zakażeń |27 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Niższa zachorowalność w Gorzowie i Zielonej Górze. Wskaźniki zakażeń |27 MAJA

W czwartek 27 maja potwierdzono 35 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To rezultat wyższy niż w pięciu ostatnich dniach, ale niższy niż tydzień temu (20 maja było 39 zachorowań). Różnica jest jednak niewielka, więc wskaźnik zakażeń - po zaokrągleniu - jest taki sam jak w środę 26 maja. Wynosi on 2,4 os. na 100 tys. mieszkańców.



Choć w pięciu powiatach (nowosolskim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, żagańskim i żarskim) wskaźnik zachorowań nieznacznie wzrósł, to w obu lubuskich stolicach poszedł on w dół i osiągnął rekordowo niskie - od czasu wybuchu trzeciej fali - poziomy. W obu przypadkach nie przekraczają one 2 osób na 100 tys. mieszkańców.

Jak przedstawia się sytuacja w poszczególnych powiatach?



Źródło:Dzień Dobry TVN/x-news