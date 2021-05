Koronawirus w Lubuskiem. Północ regionu radzi sobie lepiej. Wskaźniki zakażeń |8 MAJA

W sobotę, 8 maja potwierdzono 110 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To wynik niższy niż w dwóch ostatnich dniach o opiera się on o testy zrobione w dni robocze (badań było 1825), więc nie potwierdza on, by po spadku liczby zakażeń znów miała ona iść mocno w górę.Analizując bieżące statystyki, trudno nie zauważyć, że aktualnie z koronawirusem lepiej radzi sobie północ województwa. Najniższy wskaźnik zakażeń jest w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Tu doszło już do bardzo optymistycznej sytuacji - w ostatnich siedmiu dniach aż dwukrotnie nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia. Inne powiaty na północy też mają niskie wskaźniki zakażeń i już tylko jeden - powiat sulęciński - jest w żółtej strefie (a więc ma 10 lub więcej przypadków zachorowań dziennie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców).Aktualny wskaźnik zakażeń w Lubuskiem spadł do poziomu 9,5 os. 100 tys. Ile wynosi on w poszczególnych powiatach? Zobaczcie na kolejnych stronach.Czytaj również:Przywileje dla zaszczepionych. Kiedy? Już!

Pixabay