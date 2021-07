Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/17]

Koronawirus w Lubuskiem. Są nowe dane o sytuacji pandemicznej. Wskaźniki zakażeń |13 LIPCA

We wtorek 13 lipca nie potwierdzono w Lubuskiem żadnego przypadku koronawirusa. To pierwszy taki dzień od 5 lipca.



Przez ostatnie siedem dni każdego dnia mieliśmy bowiem w regionie choćby jedno nowe zachorowanie na COVID-19.

Wtorkowe dane o sytuacji pandemicznej przyniosły dobre informacje dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W związku z tym, że już siódmy dzień nie było tu żadnego nowego zakażenia, strzelecko-drezdenecki powrócił do grona „powiatów wolnych od covida”.



Jeśli chodzi o dane dotyczące całej Polski, to we wtorek potwierdzono 96 nowych przypadków koronawirusa, poinformowano też o 13 zgonach związanych z COVID-19.

Aktualną sytuację w poszczególnych powiatach prezentujemy na kolejnych stronach.



Czytaj również:

Centrum Gorzowa to wielki plac budowy



WIDEO: "Osiągnęliśmy punkt przesilenia". Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zachęca do szczepień i przestrzega przed czwartą falą