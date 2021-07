Koronawirus w Lubuskiem. Średnia zachorowalność rośnie. Wskaźniki zakażeń |12 LIPCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W poniedziałek 12 lipca w Lubuskiem potwierdzono jeden nowy przypadek koronawirusa. Został on odnotowany w powiecie gorzowskim, którym tym samym utracił nieformalny status „powiatu wolnego od covida”. Zakażeń nie było to wcześniej przez 17 kolejnych dni.

Jeden przypadek zakażenia, o którym dowiedzieliśmy się w poniedziałek, oznacza, ze w naszym regionie, przez siedem ostatnich dni codziennie notowano choćby jedno zachorowanie na COVID-19. Po raz ostatni taką sytuację mieliśmy między 13 a 19 czerwca.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań, rośnie też średnia zachorowalność. Owszem, liczby są niskie, ale wskaźnik zakażeń - wynosi teraz 0,17 os. na 100 tys. mieszkańców - jest on już ponad dwa razy wyższy niż 29 czerwca, gdy średnia wynosiła 0,08.

Aktualną sytuację pandemiczną w każdym z lubuskich powiatów prezentujemy na kolejnych stronach.

Dodajmy, że w całej Polsce potwierdzono w poniedziałek 44 nowe zachorowania, nie było jednak żadnego zgonu związanego z COVID-19.



