Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/17]

Koronawirus w Lubuskiem. Trzeci powiat pokonał COVID-19. Wskaźniki zakażeń |17 CZERWCA

Już nie tylko powiat gorzowski i strzelecko-drezdenecki, ale także świebodziński jest „wolny od koronawirusa”. Oznacza to, że przez ostatnie siedem dni nie miał żadnego nowego przypadku zachorowań na COVID-19.



Takie nowiny możemy obwieścić po czwartkowych danych dotyczących sytuacji pandemicznej w naszym regionie. W czwartek 17 czerwca w Lubuskiem potwierdzono pięć nowych przypadków koronawirusa. A ponieważ tydzień wcześniej było ich w regionie 12, wskaźnik zakażeń w województwie spadł do poziomu 0,4 os. na 100 tys. mieszkańców. To najniższa średnia zachorowań w tym roku!



Jak wygląda aktualna sytuacja pandemiczna w całym regionie? Prezentujemy ją na kolejnych stronach.



Wideo: Polacy podzieleni ws. szczepień nastolatków





Czytaj również:

218 zakażeń koronawirusem w Polsce