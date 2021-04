Koronawirus w Lubuskiem. Trzeci powiat wrócił do żółtej strefy. Wskaźniki zakażeń |21 KWIETNIA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Powiat zielonogórski to kolejne miejsce w Lubuskiem, które powróciło do umownej żółtej strefy. Oznacza to, że ma mniej niż średnio 25 nowych przypadków koronawirusa dziennie. W żółtej strefie od poniedziałku jest już powiat strzelecko-drezdenecki, a od wtorku - powiat żarski.



W środę, 21 kwietnia poinformowano o 281 nowych zakażeniach koronawirusem w Lubuskiem. To więcej niż w poniedziałek i wtorek, ale znacznie mniej niż tydzień temu. Dzięki temu wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 31,4 os. na 100 tys. mieszkańców.

W widoczny sposób poprawia się sytuacja w powiecie międzyrzeckim. Przez wiele dni była to ta część Lubuskiego, która z koronawirusem radziła sobie najgorzej. Teraz najwyższy wskaźnik zakażeń jest w powiecie sulęcińskim.



Na kolejnych podstronach zobaczysz, jak bardzo pospadały wskaźniki zakażeń w poszczególnych powiatach.



