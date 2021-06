Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Tu jest najlepsza sytuacja pandemiczna. Wskaźniki zakażeń |11 CZERWCA

W piątek 11 czerwca potwierdzono w Lubuskiem tylko cztery nowe przypadki koronawirusa. To niewiele ponad 1 proc. wszystkich nowych zakażeń w Polsce, których było 341.



A ponieważ liczba zachorowań utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia, to wskaźnik zakażeń w regionie pozostał bez zmian. Wynosi on 0,7 os. na 100 tys. mieszkańców.



Bardzo dobra sytuacja pandemiczna jest w obu lubuskich stolicach i ich okolicach. Gorzów i powiat gorzowski oraz Zielona Góra i powiat zielonogórski to te rejony Lubuskiego, w których średnia zachorowalność na COVID-19 jest najniższa w całym regionie.

Ile wynoszą wskaźniki zakażeń w poszczególnych powiatach? Zerknijcie na kolejne strony.



