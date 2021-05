Koronawirus w Lubuskiem. Tu nie ma nawet jednego zachorowania dziennie! Wskaźniki zakażeń |28 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W piątek, 28 maja potwierdzono 14 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. Pięć z tych zachorowań przypada na powiat wschowski, natomiast w siedmiu powiatach nie potwierdzono żadnego nowego zakażenia. Jednym z powiatów bez zachorowań jest pow. zielonogórski.



Tu w ostatnich siedmiu dniach było tylko pięć przypadków koronawirusa. I w związku z tym wskaźnik zakażeń spadł do rekordowo niskiego poziomu - 0,9 os. na 100 tys. mieszkańców! Tak dobrej sytuacji pandemicznej w tym roku jeszcze w żadnym lubuskim powiecie nie było.

Ponieważ znacząco - w ujęciu tydzień do tygodnia - zmalała liczba zachorowań w całym regionie (21 maja było ich 35), spadł też wskaźnik zakażeń w Lubuskiem. Aktualnie wynosi on 2,1 os. na 100 tys. mieszkańców.



A jak przedstawia się sytuacja pandemiczna w Twoim powiecie? Dane prezentujemy na kolejnych stronach.



