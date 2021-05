Koronawirus w Lubuskiem. Tylko 9 zakażeń? To spadki musiały być duże. Wskaźniki zakażeń |24 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W poniedziałek, 24 maja potwierdzono tylko 9 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To rezultat, jakiego jeszcze w tym roku nie było! Co trzeci z tych nowych przypadków został wykryty w powiecie międzyrzeckim, więc tu wskaźnik zakażeń nieznacznie wzrósł. W siedmiu innych powiatach nie potwierdzono jednak żadnego nowego zachorowania. Czy to oznacza, że wskaźniki zakażeń poleciały na łeb, na szyję?



Niekoniecznie. Niższe niż w sobotę były one tylko w trzech z tych siedmiu powiatów. To dlatego, że tydzień wcześniej w czterech pozostałych powiatach też nie było żadnego zakażenia. 17 maja w całym Lubuskiem było tylko 19 nowych przypadków. A w związku z tym, że liczba nowych zachorowań jest teraz o ponad połowę niższa niż w poprzedni poniedziałek, to wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 2,8 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach? Zobaczcie na kolejnych stronach.



