Koronawirus w Lubuskiem. W których powiatach COVID-19 nie było już kolejny dzień? Wskaźniki zakażeń |2 CZERWCA

Już w sześciu z 14 lubuskich powiatów wskaźnik zakażeń jest niższy niż 1 osoba na 100 tys. mieszkańców! To efekt rekordowo niskiej liczby nowych przypadków koronawirusa, jakie potwierdzono w środę 2 czerwca. Tego dnia w całym Lubuskiem były trzy - tak, to nie pomyłka - nowe zachorowania na COVID-19. Stwierdzono je w powiecie świebodzińskim (2 przypadki) oraz w gorzowskim (1 przypadek). W pozostałych 12 powiatach nie było żadnych zakażeń.Brak zachorowań w większości regionu oznacza, że mamy kolejne coraz bardziej optymistyczne spostrzeżenia. W powiatach: zielonogórskim i żarskim koronawirusa nie stwierdzono już czwarty kolejny dzień! To pierwsza taka sytuacja w Lubuskiem po wybuchu trzeciej fali. Już trzeci kolejny dzień nowych przypadków COVID-19 nie było z kolei w powiecie żagańskim. A drugi kolejny dzień bez zachorowań zdarzył się w powiatach: krośnieńskim.Aktualny wskaźnik zakażeń dla całego regionu spadł do poziomu 1,4 os. na 100 tys. mieszkańców. A ile wynoszą średnie zachorowań dla poszczególnych powiatów?Czytaj również:W Lubuskiem więcej zgonów niż zakażeń

Pixabay