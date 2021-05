Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. W pięciu powiatach bez zakażeń. Wskaźniki zakażeń |17 MAJA

W poniedziałek 17 maja potwierdzono tylko 19 nowych przypadków zakażeń w Lubuskiem. To najniższy wynik w trakcie trzeciej fali koronawirusa. W efekcie wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 6,2 os. na 100 tys. mieszkańców.



Tylko 19 nowych zakażeń tak się rozłożyło w województwie, że aż w pięciu powiatach nie odnotowano żadnego przypadku. Co więcej, w powiecie strzelecko-drezdeneckim już czwarty raz w ciągu ostatniego tygodnia nie zanotowano zachorowania. Ten powiat to prawdziwy rekordzista w Lubuskiem! Przez ostatni tydzień było tu łącznie tylko sześć zakażeń koronawirusem. Wskaźnik zakażeń jest więc rekordowo niski, bo wynosi już tylko 1,7 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak wygląda sytuacja w powiatach? Sprawdź!



