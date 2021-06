Koronawirus w Lubuskiem. W tych dwóch powiatach znów są zachorowania. Wskaźniki zakażeń |9 CZERWCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W środę 9 czerwca w Lubuskiem potwierdzono osiem nowych przypadków koronawirusa. Co ciekawe, pojawiły się one w ośmiu różnych powiatach, a więc w każdym z nich odnotowano po jednym zachorowaniu. Wśród tych ośmiu powiatów są też powiaty: zielonogórski i krośnieński. Tym samym nie są więc już powiatami, w których od ponad tygodnia nie było żadnego nowego zakażenia.

Podana w środę liczba nowych zachorowań w regionie jest wyższa od tej, jaka była tydzień temu (2 czerwca mieliśmy tylko trzy przypadki). W związku z tym wskaźnik zakażeń w województwie podniósł się nieznacznie do poziomu 0,7 os. na 100 tys. mieszkańców.

