Koronawirus w Lubuskiem. W tym powiecie COVID-a nie ma już... miesiąc. Wskaźniki zakażeń |14 LIPCA

W środę 14 lipca w Lubuskiem nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Taka sytuacja ma miejsce już drugi kolejny dzień. W związku z tym wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 0,10 os. na 100 tys. mieszkańców. Po kilku dniach, po których można było sądzić, że sytuacja pandemiczna się pogarsza (w poniedziałek wskaźnik wynosił już 0,17), teraz ewidentnie się poprawia. Widać to choćby po liczbie lubuskich powiatów, w których jest zerowy wskaźnik zakażeń. Znów jest ich aż dziewięć. W środę do grupy powiatów, w których od co najmniej siedmiu dni nie było potwierdzonego koronawirusa, dołączył powiat żagański.

Prawdziwym rekordzistą jeśli chodzi o walkę z COVID-19 jest powiat wschowski. Tu żadnego przypadku koronawirusa nie ma już od 31 dni, czyli od miesiąca.

W środę w całej Polsce potwierdzono 86 przypadków koronawirusa, poinformowano też o sześciu zgonach związanych z COVID-19.

