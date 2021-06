Koronawirus w Lubuskiem. W tym powiecie COVID-a nie ma od 23 dni! Wskaźniki zakażeń |30 CZERWCA

W środę 30 czerwca w Lubuskiem potwierdzono tylko jeden przypadek koronawirusa. Odnotowano go w powiecie słubickim. To sytuacja taka sama jak tydzień wcześniej (23 czerwca też było jedno zachorowanie na COVID-19 w regionie i też dotyczyło powiatu słubickiego). W związku z tym wskaźniki zakażeń w województwie i poszczególnych powiatach pozostały takie same jak w środę 29 czerwca. Jedyne, co się zmienia, to liczby kolejnych dni, w których nie notowano zakażeń w dziewięciu lubuskich powiatach. Powiat strzelecko-drezdenecki śrubuje rekord z każdym dniem. Koronawirusa nie notowano w nim od 23 dni!Czytaj również:Oddział zakaźny wrócił do pracy sprzed pandemiiWIDEO: Ministerstwo Zdrowia: Prawie 13 milionów Polaków jest w pełni zaszczepionych

Mariusz Kapała