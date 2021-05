Koronawirus w Lubuskiem. W tym powiecie już od trzech dni nie ma zachorowań. Wskaźniki zakażeń |26 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W środę 26 maja poinformowano o 22 nowych przypadkach koronawirusa w Lubuskiem. To rezultat taki sam jak dzień wcześniej. Inaczej rozkłada się jednak zachorowalność w poszczególnych powiatach. We wtorek żadnego przypadku COVID-19 nie potwierdzono w pięciu lubuskich powiatach. W środę 26 maja tak było tylko w trzech.

Co rzuca się w oczy przy analizie danych? W powiecie strzelecko-drezdeneckim już trzeci kolejny dzień nie było żadnego nowego przypadku koronawirusa. To pierwsza taka sytuacja w którymkolwiek z lubuskich powiatów po opadnięciu trzeciej fali.

Jeśli chodzi o wskaźnik zakażeń, to kolejny dzień poszedł w dół. Aktualnie wynosi on w regionie 2,4 os. na 100 tys. mieszkańców.



