Koronawirus w Lubuskiem. W tym powiecie już prawie nie ma COVID-19. Wskaźniki zakażeń |25 MAJA

We wtorek 25 maja potwierdzono 22 nowe zachorowania na COVID-19 w Lubuskiem. To więcej niż w dwóch poprzednich dniach (w poniedziałek 24 maja było tylko 9 przypadków), ale mniej niż przed tygodniem (18 maja było 29 zachorowań). W związku z tym wskaźnik zakażeń ponownie spadł - tym razem do poziomu 2,7 os. na 100 tys. mieszkańców.



Najniższy wskaźnik zakażeń jest w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Przez ostatnie siedem dni, na podstawie których oblicza się średnią zachorowalność, były tu tylko cztery nowe przypadki koronawirusa, a w czterech dniach z tygodnia nie potwierdzono żadnego zakażenia. Wskaźnik spadł więc do rekordowo niskiego poziomu 1,1 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak wygląda sytuacja pandemiczna w poszczególnych powiatach? Zobaczcie na kolejnych stronach.



Źródło: TVN24/x-news