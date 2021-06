Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/17]

Koronawirus w Lubuskiem. W tym powiecie trzeci kolejny dzień nie było zachorowań. Wskaźnik zakażeń |1 CZERWCA

We wtorek 1 czerwca potwierdzono 12 nowych przypadków koronawirusa. To już piąty kolejny dzień z liczbą poniżej 20 zachorowań dziennie. Do tego podana we wtorek liczba zakażeń jest niższa niż tydzień wcześniej (25 maja były 22 przypadki). Wskaźnik zakażeń spadł więc do poziomu 1,7 os. na 100 tys. mieszkańców.



W siedmiu z 14 powiatów we wtorek nie potwierdzono nowych zakażeń. W tych danych warto zwrócić uwagę na powiat zielonogórski. Tu już trzeci kolejny dzień nie było żadnego nowego zachorowania. A w ciągu ostatnich siedmiu dni podobnych dni było aż pięć. Od czasu wybuchu trzeciej fali to pierwszy taki przypadek w Lubuskiem.



Jak przedstawia się sytuacja w poszczególnych powiatach? Dane prezentujemy na kolejnych stronach.



Wideo: Szczepienia dla dzieci już wkrótce





Czytaj również:

Zakażeń coraz mniej, ale liczba zgonów przeraża