Koronawirus w Lubuskiem. Zachorowalność nadal w dół. Wskaźniki zakażeń |30 MAJA

W niedzielę 30 maja potwierdzono 11 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To rezultat niższy niż w pięciu poprzednich dniach, niższy też niż tydzień temu (23 maja było 17 zachorowań). Co za tym idzie, wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 1,8 os. na 100 tys. mieszkańców. I oczywiście jest to najniższa średnia zachorowalność od wybuchu trzeciej fali. Aż w siedmiu z lubuskich powiatów nie potwierdzono w niedzielę nowych przypadków COVID-19. Jednym z nich jest Zielona Góra. Tu przez ostatnie siedem dni było łącznie siedem zakażeń. W południowej stolicy regionu wskaźnik zakażeń spadł więc do rekordowo niskiego poziomu 0,7 os. na 100 tys. mieszkańców. Na drugim biegunie jest powiat wschowski. Tu zakażeń znów przybywa, a wskaźnik zakażeń nadal rośnie.

Jaka jest sytuacja pandemiczna w poszczególnych powiatach? Dane znajdziesz na kolejnych stronach.



