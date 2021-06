Koronawirus w Lubuskiem. Zachorowalność nieznacznie wzrosła. Wskaźniki zakażeń |28 CZERWCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W poniedziałek 28 czerwca w Lubuskiem potwierdzono dwa nowe przypadki koronawirusa. Tym samym tygodniowa liczba zachorowań na COVID-19 wzrosła z sześciu do ośmiu, a co za tym idzie wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 0,11 os. na 100 tys. mieszkańców.

Potwierdzone w poniedziałek dwa przypadki koronawirusa dotyczą Zielonej Góry i powiatu świebodzińskiego. W związku z tym powiat świebodziński, po 17 dniach bez nowych zachorowań, utracił nieformalny status „powiatu wolnego od covid”. W tej chwili w Lubuskiem mamy osiem powiatów, w których od co najmniej tygodnia nie było nowych przypadków. Rekordzistą pod tym względem jest powiat strzelecko-drezdenecki. Tu koronawirusa nie ma już od 21 dni!

