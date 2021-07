Koronawirus w Lubuskiem. Zielona Góra pokonała COVID-19. Wskaźniki zakażeń |8 LIPCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/17]

W czwartek 8 lipca w Lubuskiem potwierdzono jeden przypadek koronawirusa. Odnotowano go w powiecie świebodzińskim, w którym wcześniej przez dziewięć dni nie było żadnego zachorowania na COVID-19. Tym samym powiat utracił nieformalny status powiatu, który pokonał koronawirusa.

Do grupy powiatów „wolnych od covida” przeszedł natomiast powiat krośnieński i Zielona Góra. W obu tych częściach regionu już siódmy kolejny dzień nie potwierdzono żadnego nowego przypadku. Wskaźnik zakażeń spadł więc w nich do poziomu zerowego. Dla całego województwa wskaźnik zakażeń wynosi natomiast 0,13 os. na 100 tys. mieszkańców. Jest niższy niż był w środę 7 lipca.

Jeśli chodzi o sytuację pandemiczną w całym kraju, to w czwartek potwierdzono w Polsce 93 przypadki COVID-10, poinformowano też o 19 związanych z koronawirusem zgonach.

Aktualną sytuację pandemiczną w poszczególnych lubuskich powiatach prezentujemy na kolejnych stronach.



Czytaj również:

Kim jest statystyczny pijany kierowca?



WIDEO: Wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Izraelu. Skuteczność szczepionki mniejsza w przypadku mutacji Delta