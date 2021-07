Koronawirus w Lubuskiem. Znów mamy zachorowania. Jak dużo? Wskaźniki zakażeń |6 LIPCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

We wtorek 6 lipca w Lubuskiem potwierdzono dwa nowe przypadki koronawirusem. Dotyczą one Gorzowa (po 13 dniach utracił status miasta „wolnego od covida”) oraz powiatu strzelecko-drezdeneckiego (jeszcze niedawno przez 25 kolejnych dni nie było tu zachorowań, a tymczasem mamy już drugie w odstępie trzech dni). W całej Polsce było 96 nowych zakażeń, poinformowano też o 10 zgonach związanych z koronawirusem.

W związku z kolejnymi przypadkami COVID-19 tygodniowa liczba zachorowań w regionie wzrosła do dziewięciu, a wskaźnik zakażeń podskoczył do poziomu 0,13 os. na 100 tys. mieszkańców.

Ile wynosi wskaźnik zakażeń w każdym powiecie, prezentujemy na kolejnych stronach.



