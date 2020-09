Koronawirus w Nowej Soli. Koronawirus w szkole podstawowej i średniej. Trzy klasy na nauczaniu zdalnym. Ta liczba może się zwiększać

Dzieci z klasy nowosolskiej podstawówki, w której potwierdzony został przypadek zakażenia koronawirusem informowały się wzajemnie o obowiązkowej kwarantannie dla rodzin. Część rodziców we wtorek rano poszła do pracy. Tymczasem w kolejnej szkole wprowadzone zostało nauczanie zdalne.

Koronawirus w SP nr 5 w Nowej Soli

Koronawirus w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

Sześć nowych przypadków koronawirusa w powiecie nowosolskim Koronawirus w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Soli - U jednego z dzieci w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Soli potwierdzony został koronawirus - zawiadomił jeden z rodziców dzieci z tej klasy Gazetę Lubuską we wtorek rano. Uczniowie tej klasy już w poniedziałek zostali skierowani na nauczanie zdalne, po tym jak wirus został potwierdzony u rodzica tego dziecka. Część ludzi jednak poszła dzisiaj rano do pracy. Mają podobno pilnie wracać do domu. Nie wiem, na ile nie wiedzieli o sprawie, a na ile stwierdzili, że temat ich nie dotyczy. - Po tym jak wynik testu u dziecka został potwierdzony, dzieci pisały do siebie na grupie w mediach społecznościowych, że jest obowiązkowa kwarantanna dla rodzin. Podobno wczoraj późnym wieczorem nowosolski sanepid miał dzwonić do wszystkich rodziców z tej klasy. Część ludzi jednak poszła dzisiaj rano do pracy. Mają podobno pilnie wracać do domu. Nie wiem, na ile nie wiedzieli o sprawie, a na ile stwierdzili, że temat ich nie dotyczy - przyznał rodzic, który został dzisiaj w domu.

Po informacji o wystąpieniu koronawirusa u rodzica dwojga dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 nowosolski sanepid podjął decyzję o przejściu dwóch klas, w których uczą się dzieci, na nauczanie zdalne. O sprawie poinformował mieszkańców prezydent Nowej Soli Jacek Milewski. O pierwszym w województwie przypadku nauki zdalnej z powodu koronawirusem pisaliśmy także na naszych portalach.

Zdalne nauczanie w szkole średniej Tymczasem kolejna osoba zawiadomiła redakcję o wprowadzeniu zdalnego nauczania w jednej ze szkół średnich. - Kierując się troską o zdrowie mieszkańców Nowej Soli, chciałabym poinformować, że od wczoraj także w jednej ze szkół średnich w Nowej Soli, jedna z klas jest w trybie zdalnego nauczania z powodu wirusa. Starostwo Powiatowe, Sanepid, jak i władze szkoły niestety nie podały tej informacji publicznie. Mając na uwadze życie i zdrowie mieszkańców uważam, że informacja powinna do nich dotrzeć - czytamy w mejlu od Czytelniczki.

We wtorek w południe starosta Iwona Brzozowska poinformowała mieszkańców na Facebooku o którą szkołę średnią chodzi. - Nauczanie zdalne zostało wprowadzone w jednej z klas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Uczniowie wraz z rodzinami przebywają na kwarantannie - napisała starosta. W największej szkole średniej w Nowej Soli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" we wtorek, o godz. 12.00 wszystkie klasy mają nauczanie stacjonarne. - To informacja na ten dzień i tę godzinę - podkreśla dyrektor szkoły Grzegorz Königsberg. - Tak jest teraz, ale to może się zmienić. Jesteśmy w stałym kontakcie z Sanepidem. Zobacz też: OSOBY ZAKAŻONE KORONAWIRUSEM W LUBUSKIEM. SKĄD POCHODZĄ WSZYSCY ODNOTOWANI PACJENCI? Nowy czy nowe przypadki koronawirusa w powiecie nowosolskim? We wtorek Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował o czterech nowych przypadkach koronawirusa w województwie lubuskim, jeden z nich dotyczy powiatu nowosolskiego. Dowiedzieliśmy w LUW ten przypadek dotyczy kobiety w średnim wieku.

Tymczasem z informacji podanej w południe przez starostę wynika, że jest sześć kolejnych osób z koronawirusem. - W ciągu ostatniej doby w powiecie nowosolskim stwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wszystkie te przypadki dotyczą jednego ogniska - napisała starosta na Facebooku.

W ciągu doby w powiecie stwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wszystkie te przypadki dotyczą jednego ogniska. Koronawirus w powiecie nowosolskim. Dane starostwa powiatowego Według danych z wtorkowego poranka liczba zachorowań od początku pandemii wynosi w powiecie nowosolskim to 49 osób. - Spośród tej liczby, aż 41 osób powróciło do zdrowia. Oznacza to, że w powiecie nowosolskim liczba aktywnych (potwierdzonych) przypadków wynosi na dzień dzisiejszy osiem osób - powiadomiła starosta Iwona Brzozowska.

