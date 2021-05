Koronawius w Lubuskiem. Ten powiat miał tylko pięć zachorowań w tygodniu! Wskaźniki zakażeń |19 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W środę 19 maja potwierdzono 38 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To już drugi kolejny dzień, gdy przybywa zakażeń w regionie. Ich liczba jest jednak niższa niż przed tygodniem (12 maja było 51 przypadków). W związku z tym wskaźnik zakażeń wciąż idzie w dół. Aktualnie wynosi on 5,6 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jakie ciekawe informacje przyniosły środowe dane? Po raz w drugi w ostatnich siedmiu dniach w powiecie sulecińskim nie odnotowano żadnego nowego przypadku koronawirusa. A że w pięciu różnych dniach w powiecie było tylko po jednym zakażeniu, to przez cały tydzień było tu łącznie jedynie pięć zakażeń. Żaden inny powiat nie może pochwalić się takimi statystykami. Tym samym wskaźnik zakażeń w powiecie sulęcińskim wynosi już tylko 2,0. Owszem, powiat strzelecko-drezdenecki ma niższą średnią - wynosi ona 1,7. Tu jednak przez cały tydzień było sześć nowych przypadków koronawirusa, a niższa średnia wynika z większej liczby ludności.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach? Dane prezentujemy na kolejnych stronach.



