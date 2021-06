Kostrzyn sprzedał dużą działkę na os. Leśnym. Wiemy, co na niej powstanie

- To bardzo dobrze, że taka inwestycja powstanie w sąsiedztwie naszego osiedla. Od lat mamy tylko mały, osiedlowy sklepik. Teraz nie trzeba będzie jeździć daleko do miasta na większe zakupy. Nie każdy ma samochód, aby takie zakupy robić. A rowerem ciężko jechać z kilkoma reklamówkami zakupów – mówi pani Alina, mieszkanka os. Leśnego.

Miastu udało się sprzedać dużą działkę, leżącą u zbiegu ulicy Sportowej i Prostej. Dzięki temu do budżetu wpłyną 3 mln 898 tys. zł. To duży zastrzyk gotówki. Wiadomo, że wspomniana działka przeznaczona była pod działalność usługowo handlową. Może na niej powstać budynek o powierzchni powyżej 2 tys. metrów kwadratowych.

Mieszkańcy czekają na tę inwestycję

Czy mieszkańcy stosunkowo cichego i spokojnego obecnie osiedla nie boją się, że nowa inwestycja zakłóci sielski klimat Leśnego? – Absolutnie nie! To powstanie po drugiej stronie ulicy, a nie gdzieś między blokami. Taka inwestycja była tutaj potrzebna. Wielu na nią bardzo czeka – słyszymy do jednego z mieszkańców. Zdanie to podziela Piotr Dziekan, miejski radny z tego właśnie osiedla. – Wielu mieszkańców, zwłaszcza seniorów, narzeka teraz na ceny w osiedlowym sklepie. Do tego dochodzi wygoda, bo nie trzeba będzie jeździć do centrum miasta na większe zakupy. Poza tym taka inwestycja oznacza nowe miejsca pracy dla kostrzynian – wylicza radny.