Koszmarny wypadek pod Przytoczną. Siedem osób poszkodowanych. Na szczęście, życie żadnej w ofiar nie jest zagrożone

Graniczy z cudem, że żadnemu z uczestników wypadku na skrzyżowaniu w rejonie Goraja praktycznie nie stało się nic poważniejszego.



Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Czołowo zderzyły się osobowe volvo i mitsubishi. Kiedy na miejsce przybyli strażacy z OSP w Przytocznej widok był przerażający. Wezwano na pomoc m.in. śmigłowiec LPR. Siedem osób znalazło się w szpitalach.



Jak się okazuje, życiu żadnego z uczestników tego zdarzenia nie zagraża niebezpieczeństwo. – Z tego co mi wiadomo, to skończyło się na urazach typowo ortopedycznych – mówi rzecznik prasowy KPP w Międzyrzeczu Mateusz Maksimczyk.



Policja cały czas bada okoliczności tego wypadku i ustala co było przyczyną. Kto był sprawcą.



