Koszykarze Enai Zastalu BC Zielona Góra na ostatniej prostej sezonu. Czeka ich batalia o tytuł mistrza Polski

Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wkraczają na ostatnią prostą sezonu 2020/21. W czwartek (22 kwietnia) rozegrają ostatni mecz rundy zasadniczej w lidze VTB, a sześć dni później rozpoczną batalię o tytuł mistrza Polski w finałowej serii Energa Basket Ligi. Emocji z pewnością nie zabraknie.

Enea Zastal BC Zielona Góra 22 kwietnia rozegra mecz ligi VTB w Astanie.

Gracz Zastalu Rolands Freimanis kandydatem to tytułu „Jokera".

Seria finałowa w Energa Basket Lidze rozpocznie się 28 kwietnia. Zastalowcy w mijającym sezonie osiągnęli już bardzo wiele, ale wiadomo przecież, że apetyty rosną w miarę jedzenia. Koszykarze z Zielonej Góry już kilka tygodni temu zagwarantowali sobie udział w fazie play off ligi VTB. Nigdy Wcześniej żadnej z polskich drużyn sztuka ta nie udała się. Z kolei w rozgrywkach ekstraklasy Zastal stanie do obrony tytułu mistrza Polski. W ostatnich ośmiu sezonach zielonogórzanie zdobyli pięć złotych medali, ale po raz pierwszy w finale zagrają przeciwko drużynie z Ostrowa Wlkp.

Zastal pierwszą drużyną z Polski, która zagra w play off Zanim dojdzie do finałowej serii w Energa Basket Lidze, koszykarzy z Zielonej Góry i Ostrowa czekają dalekie podróże. Zastal w czwartek (22 kwietnia) rozegra w Kazachstanie ostatni mecz przed play off w lidze VTB, a ostrowian czeka rywalizacja w Final Four Euro Cupu w Tel Awiwie (23-25 kwietnia).

Zielonogórzanie w podróż na mecz z Astaną ruszyli już we wtorek (20 kwietnia), czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 czasu polskiego. Kibice tradycyjnie będą mogli obejrzeć transmisję telewizyjną w serwisie Lubuskiego Centrum Informacyjnego (lci-lubuskie.pl).

Zastal ma zagwarantowane miejsce w fazie play off, ale broni jeszcze szóstego miejsca w tabeli. Na pewno nie spadnie na siódmą lokatę, jeśli wygra z Astaną, jedną z najsłabszych ekip ligi. W przypadku niepowodzenia, zielonogórzanie również mogą pozostać na szóstej pozycji, ale tylko wówczas, gdyby któregoś z dwóch ostatnich meczów nie wygrał zespół Chimki Moskwa. Należy jednak zaznaczyć, że ekipa ze stolicy Rosji będzie faworytem w obu spotkaniach.

Z kim zielonogórscy koszykarze zagrają w pierwszej rundzie play off? Tego jeszcze nie wiemy, bo rywalizacja w górnych rejonach tabeli wciąż trwa. Wiadomo jednak, że – bez względu na to, które miejsca Zastal zajmie - będzie to jeden z trzech bardzo mocnych zespołów: CSKA Moskwa, Uniks Kazań, Lokomotiw Kubań.

Rolands Freimanis „Jokerem” w lidze VTB? Zastalowcy w tym sezonie mocno zaznaczyli swoją dobrą pozycję w lidze VTB nie tylko dlatego, że postarali się o duże niespodzianki (np. wygrana z CSKA Moskwa w Zielonej Górze), ale również pod względem indywidualnych osiągnięć. Zawodnicy zielonogórskiego klubu wybierani byli do pierwszych piątek kolejki, a ostatnio do nagrody „Jokera” nominowany został Rolands Freimanis. Łotysz znalazł się wśród sześciu kandydatów – koszykarzy, którzy zwykle wchodzą na boisko z ławki rezerwowych i dodają swoim ekipom świeżego blasku. Zasada nominacji do tytułu „Jokera” była taka, że wszyscy kandydaci ponad połowę meczów musieli rozpoczynać poza pierwszą piątką.

WIDEO: Rolands Freimanis w akcji podczas meczów ligi VTB

Wszystkie finałowe mecze w Ostrowie Po wyprawie do Kazachstanu zastalowcy będą mieli ledwie kilka dni na regenerację sił przed batalią o złoto w Energa Basket Lidze. Ostrowianie będą mieli tego czasu jeszcze mniej po powrocie z Izraela, ale ogromną rekompensatą dla nich z pewnością będzie fakt, że wszystkie finałowe mecze (gra się do czterech zwycięstw) rozegrają we własnej hali. Polska Liga Koszykówki podjęła dość kontrowersyjną decyzję o tym, że z powodu pandemii koronawirusa, drużyny grające w półfinałach i finałach play off zostaną zamknięte w tzw. bańce, której gospodarzem będzie właśnie Ostrów Wlkp.

Trener Igor Milicić: Zastal to drużyna godna podziwu Trener rywali zielonogórzan Igor Milicić tak mówił serwisowi plk.pl m.in. o wyjeździe swojej drużyny do Izraela i klasie Zastalu: - Wyjazd na pewno psuje nam przygotowania do finału. Czeka nas podróż oraz fakt, że będziemy grali z zupełnie innymi zespołami. Natężenie psychiczne, mentalne znowu musi być na najwyższym poziomie. Po jakimkolwiek wyniku pojawi się też rozluźnienie. Tego przed finałami nie chcemy. Enea Zastal pokazał w tym sezonie, że jest to drużyna godna podziwu. To, czego dokonał trener Tabak z zawodnikami jest niesamowite. Zarówno jeśli chodzi o ligę VTB, jak i przez cały sezon w Energa Basket Lidze. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem. Chciałbym, żeby więcej polskich drużyn tak się prezentowało na parkietach międzynarodowych. My też nie przynieśliśmy wstydu. Rolands Freimanis rozgrywa życiowy sezon, bardzo się z tego cieszę. To będzie koszykarska uczta dla całej Polski.

Koniec serii najpóźniej 7 maja Finałowa seria rozpocznie się 28 kwietnia, a najwcześniej zakończyć się może 3 maja. Stanie się tak tylko wówczas, gdy któraś z drużyn wygra 4:0. Gdyby jednak rywalizacja okazała się bardzo zacięta, to zakończy się ona najpóźniej 7 maja. Wszystkie mecze transmitowane będą w sportowych kanałach Polsatu.

TERMINARZ MECZÓW FINAŁOWYCH ENERGA BASKET LIGI I TRANSMISJI TELEWIZYJNYCH

Mecz nr 1 – 28 kwietnia (środa), transmisja w Polsacie Sport: godz. 20.00 - studio przedmeczowe, godz. 20.30 – początek meczu, godz. 22.30 - studio pomeczowe;

transmisja w Polsacie Sport: godz. 20.00 - studio przedmeczowe, godz. 20.30 – początek meczu, godz. 22.30 - studio pomeczowe; Mecz nr 2 – 29 kwietnia (czwartek), transmisja w Polsacie Sport Extra: godz. 20.00 - studio przedmeczowe, godz. 20.30 – początek meczu, godz. 22.30 - studio pomeczowe;

transmisja w Polsacie Sport Extra: godz. 20.00 - studio przedmeczowe, godz. 20.30 – początek meczu, godz. 22.30 - studio pomeczowe; Mecz nr 3 – 1 maja (sobota), transmisja w Polsacie Sport Extra: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe;

transmisja w Polsacie Sport Extra: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe; Mecz nr 4 – 3 maja (poniedziałek), transmisja w Polsacie Sport: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe;

transmisja w Polsacie Sport: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe; Mecz nr 5 (ewentualnie) – 4 maja (wtorek), transmisja w Polsacie Sport: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe;

transmisja w Polsacie Sport: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe; Mecz nr 6 (ewentualnie) – 6 maja (czwartek), transmisja w Polsacie Sport: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe;

transmisja w Polsacie Sport: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe; Mecz nr 7 (ewentualnie) – 7 maja (piątek), transmisja w Polsacie Sport: godz. 19.00 - studio przedmeczowe, godz. 19.30 – początek meczu, godz. 21.30 - studio pomeczowe.

WIDEO: Tak cieszyli się koszykarze Zastalu Zielona Góry po sensacyjnym zwycięstwie nad CSKA Moskwa