Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra polegli w Kazaniu. To był ich najsłabszy mecz w lidze VTB

- Próbujemy powrócić do odpowiedniego poziomu fizycznego i mentalnego po długiej serii w finale Energa Basket Ligi. Chcemy być gotowi do meczów z jedną z najbardziej fizycznie grających drużyn w całej lidze VTB – mówił serwisowi basketzg.pl trener Zastalu Žan Tabak przed meczem w Kazaniu. - Myślę, że kluczem w tej serii będzie dorównanie drużynie z Kazania w zakresie właśnie fizyczności. Nasz sukces zależy od tego, w jakim stopniu uda nam się to zrealizować. Oprócz tego czeka nas długa podróż w obie strony, a przecież gramy dwa mecze w trzy dni. Sposób, w jaki zareagujemy na podróż, sposób, w jaki się zregenerujemy w trakcie tych spotkań również będzie jednym z kluczowych elementów tej rywalizacji.

Zastalowcy najwyraźniej bardzo źle zareagowali na wszystko, o czym mówił ich trener. Od początku spotkania mieli ogromne problemy z tym, by dorównać kroku niezwykle mocnemu rywalowi. Zielonogórzanie prowadzili wprawdzie 3:2 po „trójce” Skylera Bowlina, ale był to jedyny korzystny dla nich wynik w meczu. W pierwszej kwarcie gospodarze uciekali drużynie Zastalu jeszcze nie w jakimś ekspresowym tempie, ale w kolejnej odsłonie spotkania wyraźnie weszli na wyższe obroty i w połowie meczu ich przewaga osiągnęła 21 punktów (46:25). Grę gości charakteryzowały przede wszystkim - słaba gra w ataku, fatalna skuteczność i mnóstwo strat.

Kilka danych statystycznych pokaże, jak słabo w Kazaniu grali koszykarze Zastalu. W pierwszej połowie z 32 rzutów zielonogórzan, tylko dziewięć razy piłka znalazła drogę do kosza, co dało ledwie 28-procentową skuteczność. Z 16 rzutów za trzy punkty tylko dwa były celne (12 procent). Do tego można dodać 13 start, po których gospodarze zdobyli aż 25 punktów. W pewnym momencie meczu – już w drugiej połowie – stosunek punktów zdobytych po stratach rywali, wynosił 27:3 na korzyść miejscowych, których dominacja po zmianie stron nie straciła nic na sile. Zielonogórzanie nieco lepiej trafiali do kosza Unicsu, ale mowy o odrabianiu strat nie było. Po trzeciej kwarcie zespół z Kazania wygrywał różnicą 24 punktów (68:44), a w ostatniej części pojedynku przewaga gospodarzy przekraczała nawet 30 punktów.