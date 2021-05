Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra w drodze do Kazania, a tam strzelanina i wiele ofiar śmiertelnych

Po niezwykle wyczerpującej dla zielonogórskich koszykarzy serii gier w finale Energa Basket Ligi (Zastal przegrał ze Starą Ostrów Wlkp. 2:4 i sięgnął po wicemistrzostwo Polski), przed zastalowacami ostatni akord sezonu, czyli finisz rozgrywek ligi VTB. Zespół z Zielonej Góry w sezonie zasadniczym zajął szóste miejsce, a to oznacza, że w pierwszej rundzie zmierzy się z ekipą, która zajęła trzecią lokatę w tabeli. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Kazaniu. Zielonogórzanie w daleką podróż ruszyli już 10 maja, ale nie dotarli nawet na lotnisko do Berlina. Wypadek na autostradzie sprawił, że koszykarze bardzo długo stali w korku i nie mieli szans, by zdążyć na lot, wrócili więc do Zielonej Góry, a do Kazania ruszyli dzień później. Na rozegranie meczu nie mają mieć wpływu wydarzenia, do których doszło we wtorkowy ranek w Kazaniu. W jednym z gimnazjum była strzelanina. Według informacji docierających z Rosji zginęło dziewięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.