Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wrócili do żywych. Dwie dogrywki i zwycięstwo. Walczymy dalej

Od początku spotkania trwała zacięta walka. Po trafieniu rywala nasz zespół odpowiadał trafieniem. Nikt nie mógł odskoczyć na więcej niż kilka punktów, a jeżeli tak się stało, przeciwnik zaraz go doganiał. To była dobra, szybka koszykówka. W drugiej kwarcie było to samo. Kilka razy Stal delikatnie uciekła, ale Zastal zaraz ją doganiał. W 18 min rywale prowadzili 49:44, ale dobra końcówka i rzut za trzy przed samą syreną Skylera Bowlina pozwolił nam przed przerwą na prowadzenie 52:49.

Emocjonująca końcówka meczu

W końcówce lepszy był Enea Zastal BC, bo przed czwartą kwartą prowadził 75:69. Kiedy w 32 min grający bardzo dobre spotkanie Łukasz Koszarek trafił za trzy i było 78:72, wydawało się, że schwyciliśmy swój rytm. Niestety, nie. Zmarnowaliśmy kilka akcji, a Stal trafiała. W końcówce wydawało się, że Stal zaraz będzie otwierać szampana, bo na minutę i 50 sekund przed końcem wygrywała 89:83. Zielonogórzanie potrafili jednak wyrównać i nawet mieli kilka sekund na rozstrzygającą akcję. Nie wykorzystali jej, co oznaczało dogrywkę. W niej przez dwie minuty nie potrafiliśmy trafić do kosza. Stal też miała kłopoty i potrzebna była druga dogrywka. W niej szczęście uśmiechnęło się do naszego zespołu. Kapitalnie grał Łukasz Koszarek, do tego co potrafi wrócił Freimanis, Groselle świetnie walczył i zbierał. Graliśmy bez kontuzjowanego Davida Brembley’a a mimo to daliśmy radę. Ciągle bliżej jest Stal, ale walczymy nadal. Brawo Enea Zastal BC!